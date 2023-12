Supplenze da GaE e GPS 2023 | le nomine | bollettini aggiornati

Altre News in Rete:

Supplenze docenti 2023/24: GPS esaurite, si passa alle graduatorie di istituto. Aggiornato

anno scolastico 2023/24: gli Uffici Scolastici sono impegnati nell'attribuzione delle nomine al 31 agosto o 30 giugno 2024 dae GPS in base alle domande presentate entro il 31 luglio, ...

Nomine supplenze 2023/24 da GaE e GPS: ultimi bollettini e rettifiche (AGGIORNATO il 6/12) Scuolainforma

Supplenze docenti 2023/2024: schema PUNTEGGI per servizio specifico/non specifico. Si assegnano ancora incarichi [LO SPECIALE] Orizzonte Scuola

Carta del docente, per i precari è possibile già attivare il saldo. VIDEO TUTORIAL

Il 4 dicembre scorso è arrivata una bella notizia per i docenti supplenti con incarico annuale a tempo determinato ... a prescindere se tale incarico sia stato conferito da GaE, GPS o da Graduatorie ...

Supplenze, GPS esaurite per molte classi di concorso: avvisi USP su liberatorie (AGGIORNAMENTO 6 dicembre)

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento del 6 dicembre).