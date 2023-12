Supertruffa continua Il bonus dissangua l' Italia | le cifre del disastro M5s

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Oltre 600 milioni di euro sequestrati e 98 persone indagate per truffa nell'ambito dell'ennesima frode legata aiedilizi. È quanto accaduto ieri in Campania, dove gli agenti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti crediti derivanti daedilizi per oltre 607 milioni di euro. Un maxi sequestro, non certo il primo di questo tipo e, si teme, neanche l'ultimo, giunto al termine di un lungo e complesso lavoro di investigazione, attraverso il quale gli inquirenti hanno scoperto come i crediti vantati fossero relativi a diversi lavori edili mai realmente eseguiti, tra cui adeguamenti sismici, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, e riconducibili a società prive di solidità patrimoniale. Lo schema, ...