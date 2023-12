Supercoppa | l’Arabia ci ripensa | Lazio e Fiorentina club poco noti

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le ultime sulla prossima edizione dellache si dovrebbe in Arabia Saudita tra Napoli, Inter,Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, ci sarebbero dei problemi relativi all’edizione dellaItaliana di questa stagione. La competizione dovrebbe infatti coinvolgere Napoli, Inter,dal 21 al 25 gennaio.Saudita, nazione scelta per ospitare il torneo, non sarebbe però contenta della presenza dei viola e dei biancocelesti poiché consideratitroppo piccoli. La proposta sarebbe quindi quella di giocare a febbraio per distanziarla da quella spagnola. Inter e Napoli, impegnate con la Champions, avrebbero già detto di no.