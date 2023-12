Superbike | Toprak Razgatlioglu è già innamorato della sua BMW

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Un trasferimento che ha certamente destato grande stupore quello diche ha messo pepe al mercato pilotipassando da Yamaha alla BMW. Il turco, dopo aver vissuto due anni all’ombra dell’Aruba Ducati di Alvaro Bautista, non voleva più rimanere nelle retrovie degli appuntamenticategoria dedicata alle derivate, ma la scelta compiuta sembra andare piuttosto in controtendenza con il suo pensiero. Il team che ha accolto a braccia aperte l’ex campione del mondo, infatti, si è dimostrato meno competitivo dei nipponici. Nei primi testSBK svolti sul tracciato di Portimao, però, il cinquantaquattro si è detto assolutamente soddisfatto svelando il proprio amore per la nuova moto. Sta davvero nascendo un sodalizio in grado di poter mettere i bastoni ...