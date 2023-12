' Sui fondi a Mediterranea attacco mediatico per condizionare la libertà della chiesa'

Altre News in Rete:

Scriviamolo sui muri che i fondi per l'Ucraina danno lavoro agli americani e fanno crescere economia e sicurezza

L'Amministrazione Biden vuole stanziare circa 68 miliardi di dollari in armi e assistenza militare all'Ucraina, di cui il 90 per cento resterà negli Stati Uniti per pagare i contratti di produzione ...

Scriviamolo sui muri che i fondi per l'Ucraina danno lavoro agli americani e fanno crescere economia e sicurezza

Il negoziato sul Patto di stabilità dellUe, lo scontro a Washington sui fondi allUcraina, la Prima della Scala | Prima ... Corriere della Sera

Meloni vuole portare il centrodestra italiano a governare la Ue. "È lo stesso perimetro"

«È un tema a cui ci stiamo dedicando e su cui c'è la massima attenzione. Quest'anno sul fondo sanitario noi siamo arrivati a una cifra mai raggiunta prima, le risorse non bastano» dice a margine di un ...

Un'immagine della Cop28 a Dubai - Ansa

Occorre molto denaro per riparare i tanti disastri legati al riscaldamento global e aiutare gli stati più vulnerabili, ma i Paesi ricchi nicchiano. Stati Uniti e Giappone avari ...