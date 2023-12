Subito sul Samsung Galaxy S23 l’aggiornamento One UI 6 1 per la batteria

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Un interessante parallelismo quello che si è venuto a creare in queste ore traS23 ed il suo successore, ilS24 che farà il suo esordio sul mercato nelle prossime settimane, con un chiaro riferimento allo sviluppo software che vedrà questi modelli in pole position su alcune funzioni. Se da un lato l’arrivo dei top di gamma 2024 è necessario per invertire la tendenza delle vendite registrate con il produttore coreano, visto che da tempo è stato riscontrato un calo dal punto di vista commerciale (ne abbiamo parlato di recente con un altro articolo), al contempo il discorso degli upgrade crea dei legami. Farà a breve il suo esordio sulS23con One UI 6.1 utile per laSostanzialmente, la novità di giornata ...