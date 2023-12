Strade | piazze e musei La sfida di Roma in mille cantieri

Leggi su agi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) AGI - Accettare di vivere nell'inferno (del traffico) per un anno abbondante per poi iniziare a vivere, dopo un anno di pausa giubilare e un altro anno di purgatorio, in una città nuova, funzionale, con i mezzi di trasporto efficienti, piste ciclabili razionali (se non tutte, la maggiora parte). Questa è la promessa dell'amministrazione capitolina che chiede agli abitanti didi sopportare disagi indicibili per avere dal 2025 una città più bella e anche più praticabile, una vera capitale europea con una mobilità sostenibile, edifici messi in sicurezza dopo lavori di ristrutturazione e restyling. Il pacchetto di lavori per il Giubileo da effettuare nella capitale in poco più di un anno comprende un totale di 184 opere, di cui 87 sono considerate “essenziali e urgenti”, mentre altre 97 sono classificate solo come “essenziali” con un valore totale di 2,909 miliardi ...