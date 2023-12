Stop ai V-22 Osprey La Difesa Usa mette a terra i suoi convertiplani

(Di venerdì 8 dicembre 2023) L’intero servizio navale e l’aeronautica militare Usa hanno messo ai propriV-22 (mezzi in grado di decollare e atre verticalmente come un elicottero, ma di ruotare le eliche anteriori per poter volare alla velocità che si avvicina ad aerei ad ala fissa), dopo l’incidente che il 29 novembre è costato la vita a otto militari Usa. Una decisione senza precedenti, che coinvolge l’intera flotta di V-22 dell’Air force, della Marina e del corpo dei Marines. Centinaia di velivoli sono ora tenuti ain attesa che le indagini sull’incidente chiariscano se a causare la caduta dell’sia stato un errore umano o un malfunzionamento dell’apparecchio, e in quest’ultimo caso, se il guasto riguardava quella singola macchina o potrebbe coinvolgere l’intera ...

