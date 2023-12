STATS – Barcellona Girona | un derby per decidere il futuro di entrambi

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 dicembre 2023) A inizio stagione sicuramente non ci sarebbe stato nessuno, né il più pessimista dei tifosi del, né il più esaltato del… A inizio stagione sicuramente non ci sarebbe stato nessuno, né il più pessimista dei tifosi del, né il più esaltato del, che avrebbe immaginato il seguente scenario per ilcatalano che andrà in scena domenica sera al Montjuic: i padroni di casa terzi, a -4 dal Real Madrid; gli ospiti primi, nonostante con i blancos abbiano perduto nettamente lo scontro diretto con un 3-0 patito in casa dove si è vista una differenza di valori non percepita, invece, nelle altre 14 giornate. Tanto che la grande sorpresa della Liga ha anche occupato la vetta della classifica per 2 giornate in totale solitudine e sembra possedere il passo e l’entusiasmo per ...