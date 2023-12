(Di venerdì 8 dicembre 2023) In caso di gara deserta c'è l'ipotesi per l'affidamento diretto. Trattative fra viola, Comune e governo: 'Al lavoro giorno per giorno'

Altre News in Rete:

Stadio, scatta l'ora X, lunedì scade il bando. Barone vede il ministro. 'Rispetto per i tifosi'

In caso di gara deserta c'è l'ipotesi per l'affidamento diretto. Trattative fra viola, Comune e governo: 'Al lavoro giorno per giorno'

Stadio, scatta l'ora X, lunedì scade il bando. Barone vede il ministro. "Rispetto per i tifosi" LA NAZIONE

Giostrai nel parcheggio dello stadio Del Conero con 115 roulotte, scattano i controlli della polizia corriereadriatico.it

Stadio, scatta l’ora X, lunedì scade il bando. Barone vede il ministro. "Rispetto per i tifosi"

In caso di gara deserta c’è l’ipotesi per l’affidamento diretto. Trattative fra viola, Comune e governo: "Al lavoro giorno per giorno" ...

Sassaiola durante la partita, scatta il Daspo per due tifosi pratesi

Prato, 7 dicembre 2023 – Due tifosi pratesi nei guai a causa della sassaiola avvenuta durante la partita tra Prato e Sant'Angelo Lodigiano. Il match si era disputato lo scorso 26 novembre allo stadio ...