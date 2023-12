Squid Game – la sfida | il vincitore della prima edizione

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ildi– Laè Mai Whelan (giocatore 287), 55 anni, giudice dell’immigrazioneVirginia, che ha battuto nella fase finale del reality ispirato alla serie sud-coreana Sam Lantz (giocatore 016), artista 37enneFlorida e Phill Cain (giocatore 451), 27 anni, istruttore subacqueo delle Hawaii. Ispirandosi alla celebre serie tv sudcoreana del 2021 “s”, 456 concorrenti di tutto il mondo si sonoti a versioni “mortali” di giochi per bambini per un premio in denaro di 4,56 milioni di dollari. La differenza principale è che – pur essendo a suo modo controverso – il reality, ovviamente, ha modificato le regole principali del gioco. Se nello show sudcoreano i concorrenti che perdono vengono ...