Squadre Ciao Darwin 8 dicembre 2023 | chi è Madre Natura gallery

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Stasera, venerdì 8, in prima serata su Canale5 va in onda la terza puntata della nuova stagione di, il celeberrimo show-antropologico della tv, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra». La puntata prevede lo scontro tra la squadra dei Lavoratori, capitanata da Cristina Quaranta, e la squadra degli Influencer, capitanata da Soleil Sorge. La gara si è aperta con la prova “Il salto della quaglia”, in cui i concorrenti dovevano saltare da un trampolino e atterrare su una piattaforma galleggiante. La squadra dei Lavoratori ha vinto la prova con un punteggio di 22 a 18. La seconda prova, “Il salto della lucertola”, ha visto i concorrenti saltare da ...