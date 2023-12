Sprint maschile Hochfilzen 2023 biathlon oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) A che ora e come seguire ladi, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo di. Sono cinque gli azzurri al via sulla pista austriaca: Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. L’Italia fa affidamento soprattutto sui primi due, che nell’opening svedese di Oestersund hanno fatto molto bene sia nelle prove individuali sia nelle staffette. Il maggiore indiziato per la vittoria finale è il norvegese Johannes Thingnes Boe, a maggior ragione in seguito ai risultati al di sotto delle aspettative messi a referto nella località scandinava. Attenzione anche ai tedeschi Roman Rees, Justus Strelow e Philipp Nawrath, agli altri due norvegesi Tarjei Boe, fratello del sopracitato Johannes, e Vetle ...