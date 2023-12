Speed skating | colpo doppio per Andrea Giovannini! Vince la mass start in Polonia ed è leader in Coppa del Mondo!

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nuovo successo per l’Italia nelladel Mondo 2023-2024 diGiovannini ha trionfato nellamaschile nella prima giornata della quarta tappa delladel Mondo 2023-2024 di, scattata quest’oggi a Tomaszów Mazowiecki, in. All’Arena Lodowa, grazie ad una condotta di gara molto accorta,Giovannini ha risparmiato energie preziose nella prima parte: per l’azzurro successo con 60 punti e contestuale primato nella classifica di specialità. Sedicesimo posto per Daniele Di Stefano, che non ha raccolto punti durante la gara. Allo sprint finale piazza d’onore per il sudcoreano Jae-Won Chung, secondo a quota 40, mentre completa il podio il ...