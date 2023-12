(Di venerdì 8 dicembre 2023) Va in archivio la prima giornata della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di, scattata quest’oggi aMazowiecki, in Polonia: all’Arena Lodowa in casa Italia ci sono il successo di, il settimo posto disuied il sedicesimo di David Bosa sui 1000. Nellamaschile una condotta di gara molto accorta portaa risparmiare energie preziose per dominare poi lo sprint finale che lo porta al successo e, contestualmente al primo posto nella classifica di specialità. Piazza d’onore per il sudcoreano Jae-Won Chung, mentre completa il podio il neerlandese Bart Hoolwerf, terzo. Sedicesimo posto ...

Altre News in Rete:

Fondazione Fiera Milano: vara piano di investimenti triennale da 228 mln

In particolare, tra gli investimenti in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026, si segnalano 15 milioni di euro per la realizzazione della pista die del campo di hockey ...

Speed skating, Andrea Giovannini vince la mass start a Tomaszów Mazowiecki! Settima Francesca Lollobrigida sui 3000 OA Sport

Speedskating: la marcia trionfale di Davide Ghiotto nei 10.000 metri di Stavanger NEVEITALIA.IT

Speed skating, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo in Polonia. 12 azzurri in gara

Secondo weekend consecutivo di gara per la Coppa del Mondo di speed skating 2023-2024, che fa tappa in Polonia e per la precisione sul ghiaccio dell'Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki da venerdì 8 a ...

Speed skating, Davide Ghiotto guida il gruppo tricolore a Tomaszów Mazowiecki. Lollobrigida sarà nelle Division A

La Coppa del Mondo di speed skating è giunta al quarto e ultimo appuntamento del 2023. Dopo il week end a Stavanger (Norvegia), si vivrà il fine-settimana sull'anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowieck ...