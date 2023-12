“Sono ancora sotto Xanax | tornerei lì dentro solo per aiutare quei ragazzi” | parlano gli ex dipendenti del Cpr di Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) “Non siamo cattivi, abbiamo fatto del nostro meglio perquelle persone”. “Non è stato facile andarsene: ti tengono stretto lì, perché non hanno personale”. “Dopo quell’esperienza, maper”. Sarà la bassa età media, sarà l’alta dose di empatia, fatto sta che i racconti di chi ha lavorato al Cpr di via Corelli ae ha accettato di confidarsi con ilfattoquotidiano.it seppure in forma anonima,tutti diversi e originali, ma accomunati dalla convinzione di aver fatto il massimo per i cosiddetti trattenuti, i detenuti nei centri per il rimpatrio. Chi parla in alcuni casi è stato tra i ...