Sofia Goggia torna regina anche in SuperG | show a St Moritz

Altre News in Rete:

Sofia Goggia domina il SuperG di St. Moritz: prima vittoria nella specialità dopo due anni

Rieccola . Due anni dopo l'ultimo successo in Val d'Isère,torna a dominare in SuperG vincendo a St. Moritz . Gara monumentale per la bergamasca, nettamente superiore a tutte le avversarie nel primo giorno del week - end in programma a Corviglia ,...

SuperG a St. Moritz: impresa Goggia, è il successo numero 23 La Gazzetta dello Sport

Sofia Goggia vince il SuperG di St Moritz. Brignone 5ª, cade Curtoni Corriere della Sera

La paura di Sofia Goggia nel Super-G: urlo e mani nei capelli per lo schianto di Elena Curtoni

Nel primo Super G di St Morizt dominato da Sofia Goggia, bruttissimo fuori pista di Elena Curtoni. Partita subito dopo la campionessa bergamasca ha compiuto un volo di decine di metri conclusosi con ...

VIDEO Sofia Goggia, riviviamo la vittoria nel superG di St. Moritz

La Coppa del Mondo di sci alpino vede a St. Moritz, in Svizzera, il successo nel superG femminile di Sofia Goggia: vittoria numero 23 in carriera per l'azzurra, che aggancia così Federica Brignone in ...