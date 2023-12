Snowboard | Coppa del Mondo Secet Garden 2023 | nell’halfpipe successi di Scotty James e Cai Xuetong

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Si è disputata a Secret, in Cina, la tappa delladel-2024 dipark & pipe, con le due gare riservate alla specialità dell’halfpipe, senza azzurri in gara nell’ultimo atto:dell’australianoe della cinese Cai. Nella finale maschile si impone l’australiano, che piazza 91.25 nella prima run ammazzando la gara. Provano invano a superarlo il nipponico Ruka Hirano, secondo grazie all’88.25 della seconda prova, ed il sudcoreano Lee Chaeun, terzo con 87.50, fatto segnare nella terza ed ultima run. Nella finale femminile doppietta delle padrone di casa cinesi con Caiprima con 93.25, centrato all’ultima ...

