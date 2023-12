Smart#3 pronta al debutto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Dopo ilsulle strade di Maiorca per il suo primo test drive europeo, smart #3, il primo SUV Coupé firmato smart, èal lancio commerciale in Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Italia, Paesi Bassi e Austria, cui seguiranno gli altri mercati europei. "Maiorca ha offerto il terreno di prova perfetto per testare il nostro nuovo SUV Coupé. La variegata configurazione geografica di questa bellissima isola, con un'ampia gamma di situazioni di guida, ha permesso all'#3 di esprimere al meglio i suoi punti di forza, restituendo un'imvisiva estremamente dinamica e, allo stesso tempo, prestazioni di guida sorprendenti", ha dichiarato Dirk Adelmann, CEO di smart Europe GmbH. Prestazioni eccezionali e un forte dinamismo stilistico Con i suoi 4.400 mm di lunghezza (+11 cm rispetto ad #1), smart #3 garantisce ampio spazio per ...