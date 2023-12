Slittino | Coppa del mondo | Voetter e Oberhofer conquistano il podio

(Di venerdì 8 dicembre 2023) In occasione delladeldiche si sta tenendo a Lake Placid, Andreae Marionhanno conquistato il terzo gradino del. Nella seconda run le due azzurre inseguono la coppia austriaca Egle/Kipp, che vincono in 1’28”924, solo 546 millesimi più veloci delle italiane. Alle spalle delle austriache, salgono sulle rappresentanti della Germania Eirberger e Schirmer, 113 millesimi più lente delle vincitrici. SportFace.

