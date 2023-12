Slittino | a sorpresa la coppia di casa Di Gregorio Hollander vince nel doppio | sesti Rieder Kainzwaldner

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Si è aperta con ilmaschile la Coppa del Mondo disu pista artificiale. Ad inaugurare con un successo il massimo circuito internazionale in quel di Lake Placid è ladiformata da Zachary Die Sean, alla prima vittoria della carriera. Rimontante nella seconda run per lastatunitense che è riuscita a rimontare il minimo gap che li separava dai leader, gli austriaci Steu/Kindl (nuova, con Kindl che va a sostituire Koller, dunque al debutto assoluto), andandoli a sopravanzare di 52 millesimi nel computo totale con il tempo di 1’27”630. A completare il podio troviamo gli altri austriaci Gatt/Schoepf, staccati di 72 millesimi, mentre non è bastato il miglior tempo nella ...