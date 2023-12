Skeleton | Coppa del Mondo La Palgne 2023 | settima Margaglio | Crippa e Fumagalli a ridosso della top-10

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Valentinaal termineseconda tappa dideldi, andata in scena quest’oggi a La, in Francia. L’azzurra, nona in Cina, ha migliorato dunque il proprio piazzamento rispetto alla gara inaugurale, trovando il sesto tempo nella prima manche e il quarto nella seconda run (con il miglior tempo di spinta, vicino al primato su questo budello). 22? alla fine il ritardo dalla vincitrice, la britannica Tabitha Soecker (al primo successo in carriera), mentre è seconda Mystique Ro (Usa) davanti all’olandese Kimberly Bos che guidava dopo la prima manche. Venendo alle altre italiane, Alessiaè undicesima e Alessandradodicesima. Nono posto invece per la tedesca Tina Hermann, che guida ...