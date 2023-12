Skeleton | Amedeo Bagnis sesto a La Plagne in Coppa del Mondo | vince il coreano Jung

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Spettacolo ed equilibrio in quel di Ladov’è andata in scena la seconda gara delladeldial maschile. Ad imporsi, per la prima volta in carriera nel massimo circuito internazionale, è ilSeunggi, che sfrutta al meglio le sue doti fenomenali in fase di spinta. Record nel fondamentale iniziale sia nella prima che nella seconda run per l’asiatico che si impone con il crono totale di 2’00”61, riuscendo a conservare la prima posizione nella discesa decisiva. Alle sue spalle una pattuglia britannica, guidata dal campione delin carica Matt Weston, staccato di 8 centesimi, nel mezzo il tedesco Christopher Groother, terzo e ancora leader della classifica dopo il successo inaugurale a Yanqing, poi Marcus Wyatt e Craig Thompson a ...