Sgombero Studentato e ‘Mi Cuerpo es Mio’ | i manifestanti accusano | “Ci sentiamo diffamati dal sindaco Trantino”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Pubblicato il 8 Dicembre, 2023 Ieri, 7 dicembre, a Catania, si è tenuta una manifestazione, a sostegno del Consultorio Autogestito ‘MiEs Mio‘. La manifestazione, che ha visto l’adesione di moltissimi partecipanti, è partita alle ore 19 da via etnea – ingresso villa Bellini – e ha raggiunto Piazza Duomo. In testa alla manifestazione, su uno striscione, era scritto “Consultorio enon si toccano, difendiamo gli spazi sociali, transfemministi e autogestiti della città”. Durante la manifestazione – gli organizzatori hanno ribadito più volte che “le dichiarazione fatte dalin sede di consiglio comunale sono diffamatorie e senza alcun tipo di fondamento. Le attività sociali del Consultorio si svolgono da anni, diventando un punto di riferimento fondamentale per moltissime persone ...