Serie C 2023 2024 | Pro Patria tra i fischi | 1-1 con l’Alessandria

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La Pronon va oltre l’1-1 in casa controe chiude tra idel suo pubblico. La rete del vantaggio arriva dopo otto minuti. Merito di Renault che da fuori area lascia partire un destro deviato da Gega quel che basta per mettere fuori gioco Liverani.non reagisce e al 22? la Proha la palla del raddoppio: Cianci tocca col braccio in area, l’arbitroa il rigore. Dagli undici metri va Parker, ma Liverani è bravissimo ad intuire e a respingere il suo tiro dagli undici metri. Un errore pesante. E a regalare il primo punto a Pirozzi è Foresta che al 75? si inserisce coi tempi giusti su un cross di Rossi e batte a rete da due passi per l’1-1 definitivo. Proa 18 punti, 5 in più delche ...