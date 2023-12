Serie A | Juventus-Napoli | le pagelle | Gatti-gol sempre lui | Allegri torna in vetta

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La formazione bianconera vince ancora, combatte e soffre fino al novantesimo e oltre e conquista un successo meritato La Juve soffre, vince eprima in classifica per la seconda volta consecutiva. Ilha giocato bene nel primo tempo, ma ha sprecato troppo, soprattutto con Kvara che alla mezzora del primo tempo sciupa l’occasione del secolo: davanti alla porta quasi portiere battuto, la spara alto. L’attaccante dellaDusan Vlahovic in azione durante la sfida col(Ansa Notizie.com)La Juve dal canto suo ha occasioni con Vlahovic e Chiesa, ma soffre e alla lunga riesce a vincere meritatamente. Una squadrapiù solioda con la sensazione che una volta andata in vantaggio riprenderla è quasi impossibile. Tabellino e...

Altre News in Rete:

Szczesny sbaglia, Osimhen fa 1 - 1 ma l'arbitro annulla: cos'è successo

TORINO - Al minuto 70 l'arbitro Orsato annulla (giustamente) il pareggio del Napoli, cancellando con esso la frittata di , che avrebbe potuto compromettere la bella gara disputata dallae, al contempo, lasciare degli strascichi in casa bianconera. Szczesny sbaglia, Osimhen segna in fuorigioco Szczesny si appresta a rimettere il pallone in gioco dalla propria area e, con una ...

Al via la prima sperimentazione della body cam in Serie A TIM: prove di futuro con DAZN e Juventus in collaborazione ... DAZN News Italia

RILEGGI LIVE - Juventus-Napoli 1-0 (Gatti 50’): terzo ko di fila per gli azzurri

Statistiche: il Napoli è la squadra che ha ottenuto più punti in trasferta (17) rispetto a quelli in casa (7) in questa Serie A: +10. La Juventus è la squadra che ha segnato più reti su sviluppi di ...

Come a Monza, decisivo il gol del difensore nello scontro con i campioni d'Italia. Bianconeri a +1 sui nerazzurri, in campo domani con l'Udinese

Come a Monza, decisivo il gol del difensore nello scontro con i campioni d'Italia. Bianconeri a +1 sui nerazzurri, in campo domani con l'Udinese ...