Serie A 2023 2024 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori e i tabellini

Un altro campionato è iniziato, e sarà combattutissimo, con il Napoli di Rudi Garcia pronto a difendere con le unghie e con i denti uno Scudetto che mancava da ben 33 anni. Si è rafforzata molto la Lazio, e torneranno alla carica anche Inter e Milan, con la Roma a fare da outsider. Ma occhio anche alla Juventus, che contrariamente a tutte queste avversarie, non giocherà nessuna competizione europea: chi sarà vincitore alla fine?

TORINO - Al minuto 70 l'arbitro Orsato annulla (giustamente) il pareggio del Napoli, cancellando con esso la frittata di , che avrebbe potuto compromettere la bella gara disputata dalla Juventus e, ...

Serie A, Juve-Napoli 1-0: decide tutto un gol di Gatti

Allo Stadium i bianconeri vincono grazie a un colpo di testa del difensore e si riportano in vetta alla classifica in attesa di Inter-Udinese ...

Diretta Allegri: le parole dell'allenatore dopo Juve-Napoli LIVE

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è pronto a commentare in diretta tv e in conferenza stampa per commentare la gara contro il Napoli, primo anticipo della quindicesima giornata di ...