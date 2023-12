Serie A 2023 2024 | quindicesima giornata | programma e telecronisti Dazn e Sky

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ile isue Sky delladi. Un turno cruciale con due super sfide e l’Inter che può tentare la fuga affrontando la comunque insidiosa Udinese. Juventus contro il Napoli e Atalanta contro il Milan, possono approfittarne anche le romane, visto che la Roma gioca in casa contro la Fiorentina stanca dalla coppa e la Lazio è di scena in trasferta a Verona. Di seguito ecco allora lezione delle sfide sulle due emittenti che detengono i diritti tv,per tutte e dieci le partite, Sky per tre di queste. Venerdì 8 dicembreore 20.45 Juventus-Napoli suTelecronaca: Pierluigi Pardo, Massimo Ambrosini e Andrea ...

