Serata da incubo tra San Giorgio del Sannio e Calvi | tre colpi messi a segno da malviventi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata unadi terrore quella vissuta da diversi cittadini di Sandelhanno seminato il panico tra i due comuni sanniti, piazzando treandati a buon fine e 4 tentativi di furto. Intorno alle ore 18, i ladri hanno portato a completamento due furti in abitazione, prima del colpaccio serale in località Cubante, nel territorio di, presso l’abitazione di una donna che era al momento lontana da casa. Alla malcapitata sono stati rubati monili d’oro, la somma di mille euro, buoni e libretto postale nonchè una fucileria contenente tre armi da fuoco. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di Sandel. L'articolo proviene da ...

