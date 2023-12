Serafine ha vinto X Factor 2023

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 8 dicembre 2023), nome d’arte di Sara Sorrenti, si è aggiudicata la vittoria di X, nella finalissima andata in onda su Sky giovedì 7 dicembre. Al secondo posto si sono piazzati gli Stunt Pilots, terzo Il Solito Dandy, quarta Maria Tomba. Dargen D’Amico ha invece rivelato di voler concludere la sua esperienza in giuria, durata due edizioni. La ragazza, classe 1989, lavorava in ambito amministrativo, ma ha da sempre avuto una grande passione per il mondo della musica ed è proprio per questo che ha deciso di licenziarsi (era assunta in un’azienda in Belgio) per provare a realizzare il suo sogno di diventare cantautrice. È lei infatti a produrre e interpretare i suoi brani. All’atto conclusivo di questa edizione del talent show sono approdati, oltre alla vincitrice, anche Maria Tomba, Il Solito Dandy e gli Stunt ...