Segre alla Prima della Scala | “Mi manca Mattarella | è il fratello che non ho”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 8 dicembre 2023) MILANO – “Mi. Io non ho fratelli né sorelle ma gli voglio bene come a un”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana(foto) in meritodel Don Carlo, che segue dal palco reale, nel posto solitamente occupato dal PresidenteRepubblica, ieri sera assente. L’opera “mi piace moltissimo”, ha aggiunto, ricordando che “sono una habituée, andavo in loggione e pian piano sono scesa finoplatea”. Quest’anno “gentilmente il sindaco e La Russa mi hanno chiesto di venire nel palco reale” ha proseguito, aggiungendo che “mi: mi invitava sempre nel palco reale durante gli ...