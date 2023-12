Se anche Supermario ci delude

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le mille vite del sindaco di Castiglion Fiorentino. Lo abbiamo visto, nei suoi profili facebook, con Marky Ramone scambiarsi addirittura la maglietta. Poi con Zambrotta, con Gene Gnocchi e decine di altri personaggi passati da quella città. Ci ha deliziato con i selfie delle sue corse in bicicletta ed a piedi; tagliare il nastro tricolore all’inaugurazione di ogni negozio e di ogni genere di manifestazione, tanto che il nastro risulta introvabile in città. Correre ad ogni festa di compleanno di chi compie 100 anni, tanto che i vecchietti hanno proibito ai parenti di comunicarlo al sindaco per impedire che si presenti a casa con tutta la troupe.Eppure in questi giornici ha deluso: nemmeno un selfie con Eva Robin’s, all’anagrafe Roberto Coatti, che pure ha appena recitato al teatro la Spina di Castiglion Fiorentino. Che...

