Scovati tunnel nei sotterranei dell' università di Gaza | cosa nascondeva Hamas

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Armi esono stati trovati neial Azhara Striscia di. Lo hanno reso noto fonti militari israeliane, secondo cui uno deiconduce dal campusa una scuola a un chilometro di distanza. Le stesse fonti hanno denunciato cheusa gli edificiper attaccare i soldati israeliani. "Non ci sarà nessun, lo elimineremo": è quanto scrive su X il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, allegando un articolo di Ynet che riporta quanto detto dal premier palestinese, Mohammad Shtayyeh, che in un'intervista a Bloomberg non ha escluso la possibilità del gruppo islamista come partner al potere. "Il ...