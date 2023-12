Scomparsa Studentessa a Napoli vicino Palazzo Giusso L’appello aiutateci a trovarla

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023). Si chiama Claudia Giannetto chiunque la vedesse oi ne avesse notizia chiami immediatamente le forze dell’ordinenei pressi della sede dell’Orientale. Si chiama Claudia Giannetto ed è originaria di Giugliano in Campania. Laè avvenuta il 7 dicembre alle 14:30 circa. Era con i suoi genitori ai quali aveva detto di doversi laureare, ma a quanto sembra il suo nome non era nell’elenco dei laureandi. Ad ogni ora si moltiplicano gli appelli attraverso i social da parte di parenti, amici e conoscenti. La famiglia vive queste ore con grande preoccupazione e rassicura la ragazza per l’eventuale bugia detta sulla laurea. Chiunque ne avesse notizie e o la vedesse può contattare immediatamente le ...