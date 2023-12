Sci | Sofia Goggia trionfa al super g dopo 2 anni | “Non mi aspettavo di vincere con 95 centesimi”

(Di venerdì 8 dicembre 2023)nelgigante di Coppa del mondo di sci alpino di Sankt Moritz. Prima gara veloce della stagione e subito un successo per la fuoriclasse azzurra., ha tagliato il traguardo in 1’16?63 rifilando un pesante distacco alle avversarie (a metà gara godeva di un vantaggio di 75). Seconda a 95, L'articolo proviene da Il Difforme.

Altre News in Rete:

Impresa di Sofia Goggia, vince il SuperG a St. Moritz ed eguaglia la Brignone

...con una prestazione magistrale sotto una leggera nevicata la campionessa azzurra è ritornata a dettare legge nella specialità più giovane delloalpino che è un po' slalom gigante - dovesi ...

Coppa del Mondo - Sofia Goggia superstar! Torna al successo in Super-G dopo quasi due anni, rivivila Eurosport IT

Coppa del Mondo di sci, Sofia Goggia domina il super-g di Sankt-Moritz - Sportmediaset Sport Mediaset

La paura di Sofia Goggia nel Super-G: urlo e mani nei capelli per lo schianto di Elena Curtoni

Nel primo Super G di St Morizt dominato da Sofia Goggia, bruttissimo fuori pista di Elena Curtoni. Partita subito dopo la campionessa bergamasca ha compiuto un volo di decine di metri conclusosi con ...

L’Engadina porta sempre bene a Sofia Goggia

> L’azzurra torna a vincere in SuperG: a St. Moritz in una giornata con leggera nevicata e poca visibilità, a due anni dall’ultimo successo nella specialità in Val d’Isere, coglie la 23esima vittoria ...