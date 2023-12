Sci freestyle | Coppa del Mondo Idre 2023 | nelle moguls successi di Kingsbury ed Anthony

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La seconda tappa delladel-2024 di sci, specialità, vede andare in archivio le finali di, in Svezia, priva di italiani in gara: tra gli uomini si impone il canadese Mikael, mentre tra le donne la spunta l’australiana Jakara. Nella finale maschile il successo va al canadese Mikael, il quale si attesta a quota 85.02, andando così a precedere lo statunitense Nick Page, alla piazza d’onore a quota 79.55, e tre padroni di casa svedesi, ovvero Filip Gravenfors, terzo con 79.53, Walter Wallberg, quarto a quota 78.98, ed Albin Holmgren, quinto con 75.69. Sesto posto per il nipponico Ikuma Horishima con 71.11. Nell’ultimo atto femminile si registra l’affermazione ...

