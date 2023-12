Sci alpino | startlist discesa St Moritz 2023 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle azzurre

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Domani, sabato 9 dicembre, alle 10.30 andrà in scena lalibera femminile a St.valevole per la Coppa del Mondo di sci-2024. La stagione della velocità è finalmente scattata ieri in Svizzera con il Super-G sotto la neve vinto da una grande Sofia Goggia che è salita a 23 vittorie in Coppa del Mondo. Proprio Sofia Goggia sarà la principale favorita anche per la: la bergamasca è in grande forma e dovrebbe trovarsi ancora meglio su una tracciatura più filante e meno tecnica rispetto a quella del supergigante. Federica Brignone può far bene così come Marta Bassino: in particolare la valdostana la scorsa settimana ha vinto i due giganti a Tremblant e sta attraversando un grande stato di forma. Non ci sarà invece Elena Curtoni, vittima oggi di una caduta. Di seguito il ...