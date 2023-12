Sci alpino | frattura composta dell’osso sacro per Elena Curtoni dopo la caduta a St Moritz

(Di venerdì 8 dicembre 2023)lanel corso del SuperG di St.vinto da Sofia Goggia, ha riscontrato unaossea. La valtellinese dovrà osservare qualche settimana di riposo, al termine delle quali verrà nuovamente rivalutata dalla stessa Commissione per stabilire i tempi di ripresa dell’attività agonistica. SportFace.

Altre News in Rete:

L'Asiva celebra una stagione sciistica di successo e svela i progetti per il 2023 - 24 - Aostasera

... agli atleti e a tutti coloro che amano lo sport.' La stagione sciistica 2022 - 2023 dell'Asiva ha visto un totale di 25 medaglie d'oro, 31 d'argento e 25 di bronzo , distribuite tra...

Coppa del Mondo - Sofia Goggia superstar! Torna al successo in Super-G dopo quasi due anni, rivivila Eurosport IT

Sci alpino, l’ira di Federica Brignone: “Sono arrabbiata, persi 7 decimi sull’ultimo salto”

Oltre al successo di Sofia Goggia, nel primo superG di St. Moritz, in Svizzera, andato in scena quest'oggi, l'Italia può festeggiare altri due piazzamenti in top ten, ovvero il quinto posto di Federic ...

Sci alpino, Sofia Goggia racconta la vittoria: “Il gigante una base che ci voleva. Non mi aspettavo questo distacco”

Sofia Goggia ha dominato il superG della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, andato in scena a St. Moritz, in Svizzera: nella prima gara veloce della stagione l'azzurra ha inflitto distacchi nett ...