Scherma Paralimpica | l’Italia chiude con tre medaglie le gare in Thailandia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nakhon Ratchasima – Sicon un quarto posto, conquistato dalla squadra di fioretto femminile, la tappa di Coppa del Mondo dia Nakhon Ratchasima per. Podio sfiorato dunque dalle fiorettiste azzurre seppur prive della “stella” Bebe Vio Grandis, mentre gli spadisti (a loro volta senza Edoardo Giordan, febbricitante) sono usciti di scena agli ottavi di finale nell’ultima giornata della trasferta in, archiviata dalcon tredi bronzo complessive. Si è fatto onore il terzetto italiano di fioretto femminile composto da Andreea Ionela Mogos, Loredana Trigilia e Alessia Biagini. Nei quarti di finale le ragazze del Responsabile d’arma Simone Vanni hanno superato per 43-40 la Corea con un’ottima prestazione, ottenendo ...