Scherma | Cdm paralimpica L' Italia chiude con 4° posto delle fiorettiste

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) In Thailandia podio sfiorato per Mogos, Trigilia e Biagini NAKHON RATCHASIMA (THAILANDIA) - Sicon un quarto, conquistato dalla squadra di fioretto femminile, la tappa di Coppa del Mondo dia Nakhon Ratchasima per l'. Podio sfiorato dunque dalleazz