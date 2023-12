Sarafine vince X Factor 2023 | mentre la sconfitta è la musica

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sono passati ormai quindici anni dalla prima edizione di Xdel 2008, vinta dagli Aram Quartet, alla finale di ieri sera, in cui ha trionfato la produttrice e cantautrice calabrese. Nel mezzo troviamo le vittorie di Matteo Becucci, Marco Mengoni, Nathalie, Francesca Michielin, Chiara Galiazzo, Michele Bravi, Lorenzo Fragola, Giò Sada, Soul System, Lorenzo Licitra, Anastasio, Sofia Tornambene, Casadilego, Baltimora e Santi Francesi. Tranne Mengoni, trionfatore in due festival di Sanremo nel 2013 e nel, nessuno degli altri vincitori di Xè diventato un vero big, in grado di riempire i palasport e gli stadi, anche se alcuni hanno costruito una buona carriera (Francesca Michielin, Chiara Galiazzo, Michele Bravi, Lorenzo Fragola, Anastasio). Insomma, il talent showle per ...