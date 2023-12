Sarafine vince X Factor 2023 E Morgan rivela | “La volevo in squadra | mi è stato risposto | ‘no | deve andare con Fedez’ Hai capito perché?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Un po’ a sorpresa are “X” è stata la cantante e producer. La favorita della vigilia, Maria Tomba, è arrivata solo quarta, terzo posto per Il Solito Dandy mentre gli Stunt Pilots sono arrivati secondi. Trionfa così Fedez che ha accompagnatoper mano fino al rush finale che ha visto un televoto incerto fino all’ultimo.durante l’ultima punta dello show ha proposto le cover rivisitate “Eleanor Rigby” dei Beatles, “Get Up, Stand Up” di Bob Marley and The Wailers, “Tutto il resto è noia” di Franco Califano fino al suo inedito “Malati di gioia”. Infine il duetto con il duo francese Ofenbach sulle note di “Overdrive”. Sara Sorrenti, nome d’arte, ha 34 anni, è calabrese di nascita, ma vive a Bruxelles. Fino a poco fa ...