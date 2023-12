Sarafine | con tutto il dovuto rispetto | vince X Factor e noi con lei

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 8 dicembre 2023)siamo noi. La sua storia, quello che racconta, ci fa sentire meno soli perché mentre ci parla, dicendoci cose anche scomode, ci guarda fissi negli occhi come a dirci: “vi vedo che non siete felici nelle vostre vite delimitate, imposte e impostate, alla spasmodica ricerca di obiettivi che in realtà non vi appartengono”.2023 E’ lei la vincitrice di X2023. Inaspettatamente per tanti motivi: la sua musica esce fuori dai classici canoni che certi programmi e talent televisivi ci hanno abituato a vedere e ad ascoltare. La sua non è una voce soave, che scalda i cuori, che parla all’amore, ma è fitta, pungente e ti arriva dritta in testa perché si rivolge alle persone. Non canta soltanto, parla, recita. Poi perché il sound non è commerciale, cambia ogni volta che lo ...