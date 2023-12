Santos retrocesso | Neymar | “Torneremo a sorridere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Per la prima volta in 111 anni, ilè statoin seconda divisione. Si tratta di una delle squadre più gloriose del panorama del calcio nazionale e tra i tanti brasiliani scossi, c’è ancheJunior. Il fuoriclasse dell’Al-Hilal, fermo per un gravissimo infortunio, si è espresso sui propri social scrivendo: ““. SportFace.