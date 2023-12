Sanremo 2024 | il Codacons vuole La Sad fuori Fiorello replica | “Tranquilli | ci pensa Amadeus”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Arrivano le minacce dal: La Sad deve essereda questa edizione di, a causa dei suoi testi misogini e violenti. Nell’attesa degli sviluppi sul caso, è intervenutoquesta mattina a Viva Rai 2, cercando di sdrammatizzare la situazione.contro La Sad: cosa è successo L’ente“scenderà in campo con una denuncia contro la Rai e. Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani offensivi nei confronti delle donne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia. Non si capisce allora la ragione che ha spinto la Rai ea scegliere proprio questo trio, visti i testi decisamente inappropriati. In un momento in cui tutte le ...