Samsung Galaxy S25 con il potentissimo Snapdragon 8 Gen 4 da 3 nm

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ora che siamo molto vicini al lancio delS24, hanno già iniziato ad arrivare voci sulla serieS25. Si dice che il device presenterà un nuovo linguaggio di design e che il design verrà poi utilizzato in altri telefoni. Ora è venuta alla luce un’altra informazione che potrebbe indicare cosa possiamo aspettarci dalle prestazioni delS25. Stando a quanto riportato da “SamMobile“, secondo l’affidabile leakster DCS (Digital Chat Station) su Weibo, lo8 Gen. 4 (nome in codice “SUN”) è un chip da 3nm prodotto da TSMC. Come riferito, il telefono avrà una CPU Oryon octa-core con due core CPU Phoenix L ad alte prestazioni e sei core CPU Phoenix M ad alta efficienza energetica. Qualcomm ha ottenuto ...