(Di venerdì 8 dicembre 2023)sono pronte ad affrontarsi nella 16esima giornata del campionato di Serie B. 16 sono iconquistati dalla compagine die da quella di Bonazzoli, troppo pochi per le mire ...

Sampdoria - Lecco, Pirlo vuole tornare subito a fare punti: il pronostico

IL PRONOSTICO DILaè caduta contro il Brescia ma ha vinto tutte e tre le ultime gare disputate al Ferraris. Ilviene da due risultati utili consecutivi ma non è ...

In vista del Lecco, Kasami e Malagrida rientrano in gruppo: buone notizie per la Sampdoria TUTTO mercato WEB

Sampdoria, Pirlo: “Imparata la lezione di Brescia, con il Lecco non falliremo”

Non usa giri di parole mister Andrea Pirlo in vista del match contro il Lecco di domani pomeriggio. Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria ha presentato la sfida del ...

CALCIO, VIGILIA DI SAMP-LECCO: BONAZZOLI CERCA IL COLPACCIO AL “FERRARIS”

“Con Pirlo dice ho vinto anche un torneo di Viareggio nel ’96 con il Brescia, battendo in finale il Parma 3-1. Sarà davvero bello rincontrarlo, lui come altri ragazzi quali Baronio e Pavarini. So che ...