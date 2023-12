Salto con gli sci | Kobayashi batte Kraft in qualificazione a Kligenthal | tre italiani passano il taglio

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Va in archivio laper la gara su trampolino normale a(Germania) nel weekend tedesco valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 dicon gli sci. La notizia è la mancata prima posizione di Stefan: l’austriaco, in formissima in questo avvio di stagione, è secondo dietro a Ryoyu. Il giapponese ha raccolto il primo punteggio con ilpiù lungo del giorno: 145.5 metri che valgono 137.9 punti per il nipponico.è staccato di tre punti e mezzo, mentre in terza posizione c’è il norvegese Johann Andre Forfang con lo score di 133.9. Buona prova anche da parte degli sloveni, con Timi Zajc che è quarto (138 metri e 125 punti) e Peter Prevc sesto (137 metri e 119 punti). Si piazza quinto il polacco Dawid Kubacki (122.7 punti), ...