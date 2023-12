Russia | 14enne apre il fuoco in scuola a Bryansk | un morto e 5 feriti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Una studentessa di 14 anni ha aperto ilin una, in, vicino al confine con la Bielo, uccidendo una persona e ferendone altre 5 prima di togliersi la vita. In un video postato sui social si sente il rumore di uno sparo, a cui seguono scene di panico. Successivamente, il Comitato investigativo russo ha diffuso le immagini dei rilievi delle autorità all'interno dell'istituto scolastico. Dalle indagini preliminari è emerso che la quattordicenne aveva portato aun fucile a pompa che ha usato per sparare ai suoi compagni di classe. Il padre della ragazza è stato interrogato come testimone.