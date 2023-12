Rottamazione quater | quando slittano i pagamenti Bagarre in aula

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Si attendono ancora gli emendamenti del governo alla legge di Bilancio: un pacchetto corposo di modifiche, su quattro assi, dalla previdenza al Ponte sullo Stretto, una parte delle quali potrebbe arrivare tra il fine settimane e lunedì. Con il rischio di un ulteriore slittamento di qualche ora. Per questo le opposizioni incalzano sul rischio di non riuscire ad approvare il testo in entrambi i rami del Parlamento entro fine anno, andando in esercizio provvisorio. Al Senato arriva intanto il primo sì al decreto Anticipi, provvedimento collegato alla legge di bilancio, che ha avuto un cammino accidentato e verrà approvato alla Camera la prossima settimana con la fiducia in extremis prima della scadenza il 17 dicembre. Con il testo, che prevede misure sull'indicizzazione delle pensioni, una mini proroga per lo smart working, novità sugli affitti, passa tra le polemiche - e un accenno di ...